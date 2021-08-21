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  3. ''Daire 16'' İbrahim Bey'in isyanı sosyal medyayı salladı

''Daire 16'' İbrahim Bey'in isyanı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan ''Daire 16'' videosu viral oldu. Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayan komşularına tepki gösteren İbrahim Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tekirdağ Çorlu'da bir sokak köpeğinin belediyeye şikayet edilmesine sinirlenen site sakini İbrahim Kaya, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16, adım İbrahim Kaya" sözleriyle serzenişte bulundu.

"ONUN DA BURADA YAŞAMAYA HAKKI VAR"

Sokak köpeğine sahip çıkan Kaya, "Kimseye zararı olmayan bu köpek için belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime ne zararı var bu köpeğin? Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksın, yeter ya. Bu mahallede nasıl bizim yaşamaya hakkımız varsa onun da var." diyerek konuşmasını sürdürdü.

Twitter kullanıcılarının olaya ilişkin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İbrahim Kaya'ya destek veren Twitter kullanıcıları, konuyla ilgili binlerce tweet attı. 

Etiketler sokak köpeği daire 16 hayvansever
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