DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye'de örgütün bombalı araçlarını hazırladığı belirtilen teröristin de bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terör Örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu H.E., K.C., S.E.S., H.E.H., M.A., Z.A., E.A.E ve A.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan örgütsel belgeler ve dijital materyallere el konuldu.

BOMBACI YAKALANDI

Şüphelilerden H.E.H.'nin, DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerde kullandığı bombalı araçlara bomba düzeneği hazırlayıp, kurulumunu yaptığı öğrenildi. Yakalanan diğer 7 şüphelinin ise örgüte lojistik destek ve mühimmat sağladıkları tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.