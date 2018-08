DEAŞ'ın sözde ''tarım bakanı''ndan ilginç savunma

Kayseri’de jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda yakaladığı DEAŞ’ın sözde ’tarım bakanı’ iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın, yakalanmamak için ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Mahkeme, sanığın gerçek isminin tespiti için Göç İdaresi’nden gelecek raporu bekliyor. Sanık mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Benim DEAŞ ile hiçbir ilgim ve alakam yok. Suriye’de tarım işi ile uğraştığım için benim lakabım ‘T. Zirai’ydi. Bizim oralarda bana amele çavuşu derlerdi. DEAŞ o bölgeyi ele geçirince benden tarlada çalışacak işçi istediler, ben de verdim asla silahlı yardım yapmadım. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.



Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ’ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. ve akrabası A.S. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.E.A.H. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.A.H.’nin yakalandığı süreçte yakalanmamak için ismini B.E. olarak söylediği ortaya çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık T.E.A.H. ve akrabası A.S. ile avukatları hazır bulundu.



"DEAŞ çalışacak işçi istedi ben de verdim"

DEAŞ’ın sözde tarım bakanı olduğu iddia edilen tutuklu sanık T.E.A.H. mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Benim DEAŞ ile hiçbir ilgim ve alakam yok. Suriye’de tarım işi ile uğraştığım için benim lakabım ‘T. Zirai’ydi. Bizim oralarda bana amele çavuşu derlerdi. DEAŞ o bölgeyi ele geçirince benden tarlada çalışacak işçi istediler, ben de verdim asla silahlı yardım yapmadım. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı ara mütalaasında eksikliklerin giderilmesi ve iki sanığın da kuvvetli suç şüphesi bulunan deliller ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda sanığın İl Göç İdaresi’ne gönderilerek kimlik tespitinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.