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  3. 12 Ocak 2019 12:57

Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen bir anda gündemde en çok arananlar listesine girdi.

Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
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Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiası Itır Esen'i bir anda gündeme getirdi. Genç modelin adı Google'da en az 200 bin kez arandı. Ayrıca 'Itır Esen' Google Trend'e girdi.

Acun Ilıcalı'nın Miss Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen ancak 15 Temmuz Şehitleri hakkında attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen'in birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin Bağdat Caddesi’nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri son olarak da Dubai’de kısa bir tatil yaptıkları iddia edilmişti. Ardından da kalabalık bir arkadaş grubu ile Dubai'de çekilmiş bir fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı.

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte 'Itır Esen' Google Trend'e girdi. Itır Esen, Google'a göre en az 200 bin kez arandı. Sosyal medyada en çok konuşulan bir diğer konu ise Itır Esen ile Şeyma Subaşı arasındaki benzerlik oldu.

Acun Ilıcalı ve Itır Esen'den ilk fotoğrafAcun Ilıcalı ve Itır Esen'den ilk fotoğraf

 

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