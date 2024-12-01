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Define avcıları açtıkları çukurda yakalandı

Define avcıları açtıkları çukurda yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.S., R.T., B.A., K.Ç. ve A.Y.’yi kaçak kazı yapıp, tarihi eser ararken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 tarihi obje, 1 jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler Aydın didim define Kaçak Kazı
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