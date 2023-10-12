  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Define avcıları suçüstü yakalandı

Define avcıları suçüstü yakalandı

Define avcıları suçüstü yakalandı
Güncelleme:

Eskişehir'de, define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Bölgedeki aramalarda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kürek, balyoz, manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler eskişehir define hazine
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Van'da büyük deprem
A101’de benzinli scooter sürprizi
Lübnan'da Türk Bayrağı yakıldı
Cep telefonları ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de
AYM’den ek zam düzenlemesine iptal
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Çöp evden çöple beraber bir dram, bir aşk çıktı
Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar
İlber Ortaylı ve Celal Şengör’in ortadoğu yorumu olay oldu