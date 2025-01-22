DEM'in İmralı heyeti ikinci kez Öcalan'a görüştü

DEM Parti'nin İmralı heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya 2'nci kez gitti. Önder ve Buldan'ın İmralı'daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet İmralı Adası'ndan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.