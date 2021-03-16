Demirel’in tabancası bakın nerede bulundu!

FETÖ/PDY operasyonda ele geçirilenler arasında, “Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı” yazılı tabanca bulundu.

FETÖ'yü finanse etmek ve örgüt üyeliği ile yargılanan Akın Çorap'ın sahipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, soruşturma ve dava dosyalarına göre şirketin 14 şüpheli yöneticisinin adreslerinde de toplam 27 adet tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

DOSYADA SIRALANDI

Sabah’tan Fatih Ulaş’ın haberine göre; soruşturma ve dava dosyasına göre Ali Yarkın, Aylin Yarkın, Esat Yarkın, Fatih Yarkın, İhsan Yarkın, Mübeyhan Yarkın, Uğur Yarkın, Gülcan Üçtepe, İbrahim Üçtepe, Muhammet Salih, Rıfat Karakaş, Sabri Yılmaz, Salih Yılmaz, Tuğba Umar'ın adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri arasında çok sayıda silah da vardı.

Browning, Colt, Smith Wesson, Beretta, Mauser, Steyr, Ceska, Pieper, Erma Verke gibi markalara ait çeşit çeşit silahlar dava dosyasında alt alta sıralandı.

ÜZERİNDE ADI YAZILI

Akın Çorap'ın sahiplerinden İhsan Yarkın'ın adresinde ise 9 mm çaplı, Ceska marka, 75 model tabanca dikkat çekti. Üzerinde İhsan Yarkın'ın adının baş harfleri bulunan ve "Süleyman DEMİREL Cumhurbaşkanı" yazan tabancanın, Demirel'in hediyesi olarak Yarkın'a verildiği belirlendi.

Sabah