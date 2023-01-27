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Demirtaş: Kimseden af dilemiyorum, özellikle Erdoğan'dan

Demirtaş: Kimseden af dilemiyorum, özellikle Erdoğan'dan
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'HDP'yle müzakere yoluyla uzlaşmak, Türkiye'nin tüm muhalif kesimlerini temsil edecek bir ortak adayın çıkmasını sağlayabilir' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı aracılığıyla cezaevinden gelecek seçimlere ilişkin AFP'nin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, HDP'nin gelecek seçimlerde kendi adayını çıkarmak yerine ana muhalefetin adayını desteklemesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Ortak adayın desteklenmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Bu aşamada HDP'nin kendi adayını çıkarması daha muhtemel görünüyor. Ancak HDP'yle müzakere yoluyla uzlaşmak, Türkiye'nin tüm muhalif kesimlerini temsil edecek bir ortak adayın çıkmasını sağlayabilir."

'HDP KAPATILIRSA YENİ PARTİ ORTAYA ÇIKAR'
HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir partinin ortaya çıkacağını kaydeden Demirtaş, "HDP seçmeni bir seçeneksiz veya partisiz kalmayacak" diye konuştu.

'Erdoğan'dan af dilemiyorum, suçlu olan kendisi'
Demirtaş, "Kimseden af dilemiyorum, özellikle Erdoğan'dan. Asıl ben Erdoğan'ı affedebilecek konumdayım, suçlu olan o" dedi.

Etiketler demirtaş erdoğan af
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