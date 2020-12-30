Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobane olayları soruşturması kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Kobane iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, geçtiğimiz günlerde dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2’ye karşı 15 oyla, Demirtaş’a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti. AİHM kararında “Demirtaş’ın tutukluluğu hukuki değil siyasi gerekçelere dayanıyor”, “Serbest bırakılmaması, hakkındaki ihlal hükmünün devamı anlamına gelecek” ve “Demirtaş’ın ifade özgürlüğü de ihlal edildi” gibi ifadeleri yer aldı.