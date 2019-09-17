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  3. 17 Eylül 2019 21:28

Demirtaş'tan tahliye edilen Cumhuriyet çalışanlarına mesaj

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tahliye edilen eski Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına ve hâlâ tutuklu bulunan Emre İper'e mesaj gönderdi.

Demirtaş'tan tahliye edilen Cumhuriyet çalışanlarına mesaj
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Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tahliye edilen eski Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına ve hâlâ tutuklu bulunan Emre İper'e mesaj yolladı. 

Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden, 12 Eylül'de tahliye edilen eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Önder Çelik ve hâlâ tutuklu bulunan Emre İper’e gönderdiği mesajda "Güray, Musa, Mustafa Kemal, Hakan, Emre, Önder arkadaşlara sıcak selam, dostluk ve dayanışma dileklerimle" dedi.

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selahattin demirtaş , cumhuriyet
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