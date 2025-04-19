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DEM'li Pervin Buldan önce paylaştı, sonra sildi

DEM'li Pervin Buldan önce paylaştı, sonra sildi
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DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı sitem dolu mesajını önce paylaştı daha sonra sildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan’da ameliyat edildi. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilerle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Buldan, “Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Etiketler dem parti pervin buldan paylaşım Sırrı Süreyya Önder
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