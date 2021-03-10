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Deniz ulaşımına fırtına engeli Seferler iptal edildi

Gökçeada ile Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferler şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 15.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.

Etiketler çanakkale sefer iptal fırtına
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