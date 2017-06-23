Denize yüzlerce kazık çakıldı

Kabataş'ta başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda “Martı Projesi” olarak da bilinen, “Kabataş Transfer Merkezi Projesi”nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı. Önümüzdeki günlerde beton kazıklar üzerine iskelelerin yapımına başlanacak. Bugünlerde İstanbul Boğazında hakim olan turkuaz rengi ise, bu bölgede yürütülen çalışmalar nedeniyle yer yer çamurlu suyla karışmış durumda gözüküyor.

DENİZE YÜZLERCE KAZIK ÇAKILDI

Bölgeye havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin artık şekillendiği görülüyor. Projede alanın sağ ve sol tarafında kalan açığa doğru uzanan iskele yapımında kullanılacak kazıkların denize çakılma işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Bölgede kazık çakma işleminin bütünüyla son ermesinin ardından iskelelerin üst bölümlerinin yapımına geçileceği öğrenildi. İskelelerin yüksekliği şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek.





Bu arada kıyıdada kazıklar üzerinde inşa edilen yaklaşık 20 metre eninde, yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir alanda yürüme yolu ve sosyal alanlar yapımı çalışması da sürüyor. Bu bölgede İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengi ise çalışmalar nedeniyle yer yer çamurlu suyla karışmış durumda gözüküyor.





PROJEDE NELER VAR

Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 1,5 yıl daha deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.













