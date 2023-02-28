  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Denizli'de köpek dövüşüne baskın

Denizli'de köpek dövüşüne baskın

Denizli'de köpek dövüşüne baskın
Güncelleme:

Denizli'de köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarına giden jandarma ekipleri, aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan da olmak üzere toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi Şalvan mevkiinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında şüphelileri suçüstü yakaladı.

15 kişi gözaltına alındı 
Köpek sahipleri O.B., M.A. ile seyirci olan A.A., H.Ç., M.A., S.Ç., Y.E., M.Y., E.B., Bülent B., E.D., M.Y.S., O.Z.T., E.A. ve İ.A. olmak üzere 1’i kadın toplamda 15 kişi gözaltına alındı.

Yaralı köpekler, Çal Belediyesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan kliniği ve barınağına teslim edildi.

12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı
Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerden Bülent B.’nin, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler baskın jandarma denizli köpek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar barajda, Euro ve altın düşüşte
Asrın felaketi sonrası son seçim anketi sonuçları açıklandı
Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı!
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı
İstanbul'un en riskli 10 ilçesi açıklandı
Ege Bölgesi için deprem uyarısı: En riskli ve risksiz iller açıklandı
İrem Derici ve Atakan Işıktutan'dan aşk tatili! Dudak dudağa poz verdiler
''Depremzedelere özel'' deyip depremzedeleri dolandırdılar
Sen misin iktidarı eleştiren! ''Artık işsizim'' diyerek duyurdu
Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça''