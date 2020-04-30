Denizli'de traktörün römorkunun altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 55 yaşındaki Kadir Bilgiç, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÜBREYİ TARLASINA BOŞALTMAK İSTERKEN RÖMORKUN ALTINDA KALDI
Çiftçilik yapan Kadir Bilgiç , Kumafşarı Mahallesi'nde kendisine ait traktöre bağlı olan römorkun içindeki gübreyi tarlasına boşaltmak istedi. Bilgiç, el hidroliği yardımıyla kaldırdığı römorkun altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
AAHaber3.com'a Google'da abone olun