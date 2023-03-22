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Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış

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Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın önünde bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.

Etiketler malatya deprem binanın yıkılış binanın yıkıldığı an
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