Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın önünde bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.