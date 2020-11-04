Deprem anında dışarı çıkan işçilerin maaşları kesildi!

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklamada, AVM’de çalışan emekçilerin deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin “çalışılmayan süre” olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapıldığı ve binalarda hasar tespit çalışmalarının yapılmadan emekçilerin işe çağrıldığını aktardı.

Birlik Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

“AVM emekçilerinin sorunları salgın döneminde katlanmıştı. Şimdi İzmir’de depremle birlikte patronların kâr hırsları için hayatımızı ne kadar kolay gözden çıkartabildiklerini tekrar görmüş olduk.

Henüz depremin artçı sarsıntıları durmamış, çoğu binada hasar tespiti yapılmamış, enkaz altında kalan yurttaşların tümüne ulaşılmamışken emekçiler ailelerini yalnız bırakmaya, gözle görülür şekilde hasar almış AVM’lere sokulmaya; tadilat, temizlik ve satış yapmaya zorlanıyor.AVM emekçilerinin depremin hissedildiği ilk andan itibaren maruz bırakıldıkları; deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin “çalışılmayan süre” olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapılması gibi insanlık dışı uygulamalar devam ediyor.

Özellikle son bir aylık süre içerisinde AVM çalışanları arasında artan Covid-19 vakaları, emekçileri hastalık ve ölüm riskiyle yüz yüze bırakıyor. AVM emekçilerinin örgütsüz olmasından güç alan patronlar bizleri ağır mobbing altında çalıştırmışken bugün deprem gibi olağanüstü koşullarda da aynı baskıyı uygulayabileceklerini düşünüyor.

PATRONLAR CEPLERİ İÇİN EMEKÇİLERİN SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYOR

AVM’lerde oluşan hasar tüm boyutları ile incelenebilmiş değil. Artçı sarsıntıların nasıl sonuçlar doğuracağı henüz tahmin edilemiyor. Hal böyle iken, kendi ceplerini doldurmak için bizleri bu hasarlı yapıların içerisinde çalışmaya zorlayan patronlar, İzmir halkının acıları ve endişelerini umursamadıklarını gösteriyor.

İzmir halkı, yaşanan can kayıplarının acısını yaşarken, kayıp yurttaşların arama kurtarma çalışmaları ile mücadele ederken ışıklı AVM’lerde çalışanların satış, müşterilerin alışveriş yapılabileceğini düşünüyorlar. Patronlarla aynı gemide olmadığımızı bir kez daha görmüş oluyoruz.

“AYNI GEMİDE DEĞİLİZ”

Aynı gemide değiliz! Artçılar sürerken ve henüz detaylı tespitler yapılmamışken, çalışanlar hasarlı AVM’lerde mesaiye zorlanamaz. Riskli ve hasarlı AVM’lerde çalışma derhal durdurulmalı, AVM çalışanları idari izinli sayılmalıdır.

Virüsle, depremle, sömürü koşulları ile mücadele eden AVM çalışanlarını bu koşullara dur demek için sendikalı olmaya, haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Tüm mağaza çalışanları, temizlik personelleri ve güvenlik görevlilerini birlikte olmanın gücünü arkasına alıp, patronların başımıza yıkılmasını umursamadıkları AVM’lerde örgütlü mücadele vermeye davet ediyoruz.