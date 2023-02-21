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Deprem bölgesinde 100 bin öğrencinin nakli yapıldı

Deprem bölgesinde 100 bin öğrencinin nakli yapıldı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde 99 bin 853 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakillerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940, Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakledildi.

AA

Etiketler milli eğitim bakanı mahmut özer deprem öğrenci nakil
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