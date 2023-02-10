Deprem bölgesinde ''bırakın biz çıkaracağız'' skandalı

10 ilimizi yerle bir edip, binlerce can kaybına yol açan deprem felaketinin 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden gelen bu iddia Türkiye'yi kahretti. Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy bölgede arama kurtarma yapanların tam kişiye ulaştığında başka bir ekibin gelip 'biz çıkaracağız' diyerek kameraları çağırdığını aktardı.

Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkılırken ekiplerin ve vatandaşların, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla mücadelesi devam ederken bölgeden gelen bu haber Türkiye'yi şoke etti.

Depremlerin etkilediği Hatay'da bölgedeki çalışmaları aktaran Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, bölgedeki çarpıcı bir olayı kameralar karşısında anlattı.

"Bunu çokça yerden duydum. O yüzden paylaşmak durumundayım. Üzülerek paylaşıyorum. Çok rahatsız olarak da paylaşıyorum" diyerek olayı anlatmaya başlayan Ersoy, şunları ifade etti: