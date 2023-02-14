Deprem bölgesine yardıma giden madenciler: Kömür için değil, ömür için geldik

Deprem altındaki vatandaşları canları pahasına kurtarmak için sahada çalışmalarına devam eden Zonguldak madencileri, kaldıkları okulun tahtasına, "Kömür için değil, ömür için geldik" söyleriyle duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem büyük yıkımlara sebep oldu. 6 Şubat tarihinde 10 ilde hissedilen deprem sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu.

Deprem bölgelerinde zamanla yarış başladı.

Madenciler yardıma koştu

Bölgeye birçok gıda ve battaniye yardımının yanında vatandaşlar ve ekipler canları pahasına hayat kurtarma mücadelesine başladı.

Bu kapsamda Adıyaman’a giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak madencileri, kaldıkları okuldaki sınıfın tahtasına duygusal bir not yazdı.

"Kömür için değil, ömür için geldik"

Madencilerin yazdığı notu, işçi takımı olan Zonguldak Kömürspor, sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

Zonguldaklı kahraman madencilerimizin, Adıyaman'da konakladıkları okula bıraktıkları not. "Kömür için değil, ömür için geldik. Hakkınızı helal edin. TTK Zonguldak.