Deprem esnasında insanlar böyle kaçıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında eğlence kulüplerinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin panikle kaçışma anı kameralara yansıdı.



Gökova Körfezi'nde gece saat 01.31'de 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Deprem sırasında Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eğlence kulüplerindeki insanlar panikle kaçıştı.

Günde 6 bin yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Gümbet Barlar Sokağı saniyeler içerisinde boşaldı.

Depremin hissedildiği anda turistlerin kaçışmaları anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.