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Deprem mezarlığı Türk bayraklarıyla donatıldı

Deprem mezarlığı Türk bayraklarıyla donatıldı
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6 Şubat depreminin yıl dönümünde, Hatay'da bulunan deprem mezarlığı Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye’de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk Bayrakları ile donatıldı.

MEZAR BAŞINA BIRAKILAN OYUNCAK DİKKAT ÇEKTİ

Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikilirken depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.

 YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Depremzede yakınları mezar ziyaretinde dualar okuyup gözyaşları döktü. Türk bayrakları ile donatılan mezarlık havadan da görüntülendi.

Etiketler hatay deprem mezarlık
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