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Deprem sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Deprem sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
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Milli Savunma Bakanı Akar, deprem felaketi sonrası 60 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 60 bin Suriyeli göçmenin ülkesine döndüğünü açıkladı. 

Bakan Akar, "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz." diye konuştu.

Etiketler hulusi akar milli savunma bakanlığı deprem
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