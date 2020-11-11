Depremde yıkılan binayla ilgili acı gerçek: ''Kolonlardaki çatlaklar boya ile kapatıldı''

31 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 17 bina yıkıldı. Yıkılan o binalardan biri de Yağcıoğlu Apartmanı'nın B bloğuydu... 24 yıl önce inşaa edilen o binanın kolonlarıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.