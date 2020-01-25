Depremden 11 saat sonra 2 mucize birden

Elazığ Sivrice'de dün 20.55'de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem başta Malatya olmak üzere bölgenin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da 16, Malatya'da dört toplam 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaneye başvuranların sayısını ise bin 15 olarak açıkladı.

ENKAZ ALTINDAN TELEFONLA ARADI

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da bir çok binanın yıkıldı. Malatya’da enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisi verilirken depremin merkez üssü Elazığ’da 38 kişi yıkılan binaların altında kaldı. Sabah saatlerinde Elazığ’ın iki mahallesinde iki aile ile iletişime geçildi.

Mustafapaşa mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri ile telefonla iletişime geçerek eşi ve iki oğlu ile birlikte enkaz altında kaldıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi. Çelik’in telefonla yaptığı tarif üzerine eşi Gülsüm Çelik sağ olarak çıkarıldı. Cengiz Çelik ve iki oğlu için çalışmalar sürüyor.

3 KİŞİLİK DİŞLİ AİLESİ İLE İRTİBAT KURULDU

Elazığ Maden’e bağlı Gezin’de yer alan bir başka enkazda ise 3 kişilik Dişli ailesi ile sesli iletişim kuruldu. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ekipleri depremden 11 saat sonra aile fertlerinden birine sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı hastaneye sevk edilirken ekipler ailenin diğer fertlerini sağ salim enkaz altından çıkarmak için zamanla yarışıyor.

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE ULAŞILMIŞTI



Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.