Depremden etkilenenlere kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında alınan tedbirler 22 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlık, doğal afet bölgesinde alınan önlemler kapsamında, OHAL süresince bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlayacak.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle iş akdi bulunan, deprem tarihi ve sonrasında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması sebebiyle iş sözleşmesi sona eren ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca işverenin kısa çalışma başvurusunda bulunmasına rağmen gerekli prim şartlarını taşımaması nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar da nakdi ücret desteğinden yararlanabilecekler. Söz konusu ödemeler için başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek” denildi.

“İSTİHDAMIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER”

Açıklamada, “Bakanlık tarafından OHAL süresince istihdamın korunmasına ilişkin alınan tedbirler kapsamında istisnai haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı. Tarafların hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmesi süreci kapsamında; yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin hak düşürücü süreler uzatıldı” ifadeleri yer aldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.