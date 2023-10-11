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Depremzede aileye yaptığı yanına kalmayacak! Taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi

Depremzede aileye yaptığı yanına kalmayacak! Taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi fahiş fiyatla, 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförü hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. (27) ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A. (21), Kayseri'ye gitmek istedi. İddiaya göre; A.Y., 9 Şubat'ta taksi şoförü A.O. ile 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı. Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi. A. O. hakkında 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SENİN HAKKINDA 8 BİN LİRADIR' 

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan ve tutuksuz yargılanan A.O., üzerine atılan suçlamaları reddedip, "Müşteki ile 7 bin TL'ye anlaştık. Ancak kendisi, geçen yolculuk süresi ve bekleme süreleri sonrası bana, 'Senin hakkın 8 bin liradır' dedi ve hesabıma 8 bin lira gönderdi. 'Helali hoş olsun' tarzında laflar söyledi. Toplam kaç kilometre gezdiğimizi hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

DHA

Etiketler kahramanmaraş depremzede taksici fazla ücret
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