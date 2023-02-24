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Depremzedeler için veraset belgesi kararı

Depremzedeler için veraset belgesi kararı
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Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri konulu resmi yazıyı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve tüm noterlere gönderdi.

Buna göre, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.

Etiketler veraset belgesi veraset bakanlık mahkeme noter
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