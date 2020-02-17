''Depremzedelerle yeteri kadar ilgilenilmedi'' iddiasına yanıt geldi

Elazığ Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremin ardından yaşanan gelişmeler ve devletin yaptığı yardımlarla ilgili sözlerinin kamuoyuna yanlış aksettirildiğini kaydetti.

ERGUN GÜL: AKSİNİ İDDİA ETMEK HAKSIZLIK

Devletin ilgili kurumlarının ve temsilcilerinin depremin hemen ardından sahada yer aldığını vurgulayan Gül, aksini iddia etmenin haksızlık olduğunu belirtti.

Depremzedelerle yeteri kadar ilgilenilmediği yönünde bir beyanatının olmadığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Beyanım bu şekilde değil. Şunu ifade etmek istiyorum, devlet tüm kurumlarıyla burada bizimle beraberdi. Ciddi anlamda ilgilendiler. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Vatandaşın her sıkıntısına koşup yaralarına merhem olmaya çalıştılar."

'TALEPLER YETKİLİLER TARAFINDAN HEMEN DİKKATE ALINDI'

Muhtar olarak taleplerinin yetkililer tarafından hemen dikkate alındığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bakanlarımız ilk günden itibaren sahadalardı. Bakanımız bizi WhatsApp grubuna dahil etti. Bizzat sorunlarımızı ona yazdık. Her zaman sorunlarımız ile ilgilendiler. Bakanlarımız ailelerini bırakıp, burada ilk günden itibaren bize destek oldular. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum."