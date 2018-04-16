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  3. 16 Nisan 2018 20:00

Derik Kaymakamı Safitürk'ün katili kendisini yaktı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısında katil Şerif Mesutoğlu kendini yakmak istedi.

Derik Kaymakamı Safitürk'ün katili kendisini yaktı
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Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe verdi.Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu hastaneye kaldırıldı.Hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı, polis, acilin giriş ve çıkışlarını hasta ve ziyaretçilere kapattı.

Mardin Adliyesi'nde görülen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan tutuklu Sanık Şerif Mesutoğlu, ifade verirken kendini yakmak istedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan sanık, duruşmaya ara verilmesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

ASKER POLİS ABLUKAYA ALDI, ACİL GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI  

Geniş güvenlik tedbirleri arasında hastaneye getirilen sanığın, gazeteciler tarafından görüntü alınması da polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Mesutoğlu'nun sedyeyle acil servise alınması sırasında polis, acilin giriş ve çıkışlarını hasta ve ziyaretçilere kapattı. Yanık ünitesinde tedavisine başlanılan ve vücudunda 2 ile 3 derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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