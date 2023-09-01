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Ders kitaplarının dağıtımı tamamlandı

Ders kitaplarının dağıtımı tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'te başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının yanı sıra; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı. 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi. Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda ders kitapları ve kaynak kitaplar sıralara yerleştirildi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı. 

DHA

Etiketler milli eğitim bakanlığı ders kitapları
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