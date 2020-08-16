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  3. 16 Ağustos 2020 13:48

Dev tanker ortadan ikiye ayrıldı!

Mauritius Adaları’nda karaya oturan MV Wakashio adlı tankerden denize tonlarca petrol sızmıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü.

Dev tanker ortadan ikiye ayrıldı!
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Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK

Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu. Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.

DHA

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