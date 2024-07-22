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DEVA Partisi'nde Ali Babacan'a rakip

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'a rakip
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DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan'a rakip geldi. Parti üyesi Salih Efe, eylül ayında yapılması planlan 2. Olağan Büyük Kongre’de aday olacağını açıkladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Eylül ayında ikinci Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirecek. DEVA Partisi üyesi Salih Efe, partisinin genel başkanlığına adaylığını duyurdu.

Efe, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dört yıl önce kurulan DEVA Partisi'nin halka, delegelerine ve partililere umut olamadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de aralarında bulunduğu bazı üyelerin, parti yönetimine ilişkin eleştirileri olduğunu belirten Efe, "Mevcut duruma itiraz etmekteler ve partimizin zamanla erimesine asla razı olamazlar. Bu sebeple de çalışmalarımıza başladık. Genel kongre öncesi, demokrasi ve çoğulculuğun sağlanması adına parti içinde bir muhalif grup kurup genel başkan adayı olmaya karar verdim. Yeni bir ruh, vizyon, hikaye ve yeni yüzlerle beraber partimizi canlandıracağımıza ve ilk kuruluşta halkımızın bize gösterdiği teveccühe tekrar mazhar olacağımıza olan inancımız tamdır." diye konuştu.

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'a rakip - Resim : 1

Efe, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kuruluşundan bu zamana kadar partiyi kamuoyuna deklare ettiği şekilde yönetemeyen Ali Bey'e itiraz etmek, hem DEVA Partisi hem de halkımıza umut olmak için Türkiye siyasetinde de yasal hakkım olan bu demokratik yarışta 'ben de varım' diyorum." açıklamasında bulundu.

 DEVA Partisi tüzüğünde, "Genel Başkanlığa aday olabilmek için, büyük kongre üye tam sayısının en az yüzde 15'inin yazılı önerisi gerekir" hükmü bulunuyor.

Etiketler deva deva partisi
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