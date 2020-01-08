Devlet baba ölüm döşeğindeki kızına ''3 ay sonra gel'' dedi

Yaklaşık 6 ay önce mide bulantısı ve kusma şikâyetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Nisa Mert’in hastalığının devam etmesi üzerine yapılan tetkiklerin ardından beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra ameliyat olan minik Nisa’nın kemoterapi, tedavisinin ardından beynindeki tümör, tekrardan nüksetti. Kızının hastalığının ardından çaresiz kalan acılı baba, minik Nisa’nın tedavi yönteminin ışın tedavisi olduğunu öğrendi.

“HASTANELER 3 AY SONRA TEDAVİ GÜNÜ VERİYOR!”

Kızının eski sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce ışın tedavisine başlanması gerektiğini söyleyen acılı baba Olcay Mert, “Kemoterapi bizim işimize yaramıyor. Kemoterapiye dirençli bir tümör bu. Tümörün zamanında büyüdüğü söylenseydi tedavinin farklı yollarını arardık. Bize tümörün küçüldüğü söylendi, biz de o yüzden bir şey yapamadık. Tümör tamamen beynini kaplayınca biz tekrar eski doktorlarımızla görüştük. Onkoloji doktorları ışın tedavisine başlanması gerektiğini söyledi. Tümör beyin sapına gelmiş ve omuriliğine yerleşmiş. Hızla ilerleme kaydediyor. Çok acil olarak ışın tedavisine başlamamız gerekiyor. 3 ay sonrasına gün veren hastaneler var. Bizim için süre o kadar kısıtlı ki şu an telefon gelse hemen kızımı götürmem gerekiyor. Bu hızla büyümeye devam ederse, tümör hızla gelişip kalbini durdurmasına neden oluyormuş. Kemoterapi bize fayda etmiyor, ışın tedavisi sadece o bölgeye uygulandığı için daha etkili” ifadelerini kullandı.

“YALVARIYORUM, KIZIMIN MUCİZESİ OLSUN”

Sosyal medya üzerinden yetkililere sesini duyurmaya çalışan anne Sibel Mert ise, ”Yoğun bakıma umutla girdim. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kızımın ‘Anneciğim’ diyen sesini duymak için yoğun bakıma girdim ama duyamadım. Gözleri açık ama tepkisiz bir şekilde uyuyor. Ellerini, kollarını oynatamıyor. Bana ‘Anneciğim’ diyemiyor ama ben gözlerinden anlıyorum. 27 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra çıkardık, yanıma aldım. Tümör hızla vücuduna yayılmaya başlıyor. Bir ses, bir el istiyorum. Nisa’mın çıkmayan sesine ses olun. Kızıma umut vermiyorlar. Mucize diyorlar. Yalvarıyorum, kızımın mucizesi olun. Kızımın eli, ayağı olun. Onun sesini duyun. Bizi duyun. Bazı hastaneler bizi kabul etmiyor. Ama siz bizi duyun ne olur” şeklinde konuştu.