Devlet kiracılarına 7 kat zam yaptı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracılarına 7 kat zam yaptığı ortaya çıktı. Astronomik zam sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta kiracısına 3 kat zam yapmak isteyen bir ev sahibine "sende vicdan var mı" diyerek seslendiği konuşması gündem oldu.

Türkiye'de fahiş fiyat krizinden barınma krizine dönüşen kira zamları için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı bir açıklamada kiracısından 3 kat zam isteyen bir ev sahibine "sende vicdan var mı" diye seslenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor'' sözleriyle aktarnış ardından da ev sahibine "Sende vicdan var mı' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?" diyerek seslenmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı gündemdeki yerini korurken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracılarına 7 kat zam yapması tepki çekti.

İktidarın, “Kira zamlarında yüzde 25’lik tavan” uygulamasının etkisizliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Hatay’daki konutlara yönelik kira artışı kararı ile bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan VGM’ye ait Kuğupark Konutları’nda yaşanan kira krizini gündeme getirdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Arsuz Karaağaç bölgesindeki VGM Kuğupark Konutları’nda ikamet eden yurttaşlar ile ortalama bin 800 TL ile 2 bin 400 TL arasında kira sözleşmesi yapıldı.

YURTTAŞA İHBARNAME GÖNDERİLDİ

Kiracılara, 19 Kasım’da bir ihbarname gönderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü imzası ile konutlarda ikamet eden bir yurttaşa gönderilen ihbarnamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kira sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arası yeni kira bedeliniz aylık 18 bin TL olan Rayiç Bedeli dikkate alınarak belirlenmiştir. Anılan kira sözleşmesinin aylık 18 bin TL bedel ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar devamı için gereğini rica ederim."

İhbarnameye göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki taşınmazların kirasına yüzde 800 ile yüzde bin arasında zam yaptı.

Karara tepki gösteren Kara, “Deprem sonrası büyük bir barınma ve konut ihtiyacının olduğu Hatay’da, devletin kendi kurumları tarafından yapılan bu fahiş zam, halihazırda oldukça yıkıcı bir depremi deneyimlemiş, sevdiklerini, evini ve işini kaybetmiş yurttaşlarımıza daha da acı yükler getirecektir” dedi. VGM’nin zam kararının diğer gayrimenkul sahiplerini de cesaretlendireceğinin altını çizen Kara, “Bu da Hatay’da daha da derinleşen bir konut krizine neden olacaktır” diye konuştu.

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