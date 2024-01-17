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Devrim Muhafızları Albayı öldürüldü

Devrim Muhafızları Albayı öldürüldü
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İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sistan ve Belucistan eyaletinin Rask bölgesinde Ceyş'ul Adl örgütü ile gün içerisinde çatışmalar yaşanırken, Albay Cavdanfer’in devriye görevinden dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

İRAN, PAKİSTAN'DAKİ HEDEFLERİ VURMUŞTU

İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı. Pakistan, saldırıyı “egemenlik ihlali” olarak gördüğünü aktarmış ve saldırı hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, daha sonra Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu’yu geri çağırma kararı aldığını duyurmuştu.

Etiketler devrim muhafız albay
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