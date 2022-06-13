Dikkat! AFAD'dan 5 il için sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 ilde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Haziran ayının ikinci haftası sona ererken, Türkiye genelinde sağanak yağış ve sele karşı uyarılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 il için sel uyarısı yaptı.

Adana, Osmaniye, Hatay ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunarak, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.