Dilan ve Engin Polat için hapis talebi

Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davasında savcılık, Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istedi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023'de 02.00 ve 04.30 saatleri arasında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle, diğer 8 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava sürecinde, Banu Parlak'ın şikayetinden vazgeçmesiyle Polat çiftinin tahliyesine karar verildi. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken sanık avukatları salonda hazır bulundu. Bir kısım tutuklu sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle duruşmada hazır edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaada, sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet olduğu, Dilan Polat tarafından sosyal medya aracılığıyla müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda 'Daltonlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden B.G. ve kardeşi B.G. ile irtibat kurduğu belirtildi. B.G.'in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık B.İ.'ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Y.E.Y., N.B., İsmail E.A.'nın B.İ.'nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin lira parayı elden aldıklarına da mütalaada yer verildi. Y.E.Y. ve N.B.'nin aldıkları talimat doğrultusunda, 'Banu Parlak Güzellik Salonu' isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları da mütalaada yer aldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında 'Birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer yandan Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi ve 'Mala zarar verme' suçunun şikayete tabii olması nedeniyle bu suç yönünden düşme kararı verilmesi de istendi. Söz alan sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Polat çiftinin 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme' ve 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar B.B., G. kardeşler için ise 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan, 23 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, diğer sanıklar B.İ., İsmail E.A., N.B., O.A., Y.E.Y. ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DHA