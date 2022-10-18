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  3. Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı

Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı

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Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın (55) üstünden çıkan para herkesi şaşırttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı.

 'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu. Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi.

'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Etiketler banker arif dilenci
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