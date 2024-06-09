Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek BRICS+ Oturumunda yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere yarın ve 11 Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rus yetkililerle görüşecek olan Fidan, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirecek.

TÜRKİYE'DEN DESTEK MESAJI

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek.

Görüşmelerde ekonomik ve ticari işbirliği önemli yer teşkil edecek.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Taraflar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmalar ile karşılıklı yatırımların arttırılması çabalarını sürdürecek.

TURİZM KONUSU DA ELE ALINACAK

İki ülke arasındaki turizm konusu da Türk ve Rus halkı arasında en önemli etkileşim kanallarından biri olarak biliniyor. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısı, 2023'te yüzde 20 artarak 6 milyon 313 bin 675'e ulaştı.