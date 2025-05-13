Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bundan birkaç yıl önce önce suikast girişimine uğradığını açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a düzenlenen suikast girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı...

Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 10 Mayıs Cumartesi günü 24 TV'de katıldığı canlı yayında, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" demesi gündeme bomba gibi düştü.

Bakan Fidan uğradığı suikast girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Zehirlendik de tedavi de gördük. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Fidan suikast girişiminin arkasında kimin olduğuna dair soruyu "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" diyerek yanıtsız bırakmıştı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Yahya Bostan, "Stratejik baskın: Kötülük ekseni kaybediyor" başlıklı köşe yazısında, suikast girişimine ilişkin detaylara yer verdi:

"Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiği tahmin ediliyor. Faille ilgili henüz bir bilgi yok. Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış.”

Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz."

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