  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi!

Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi!

Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi!
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bundan birkaç yıl önce önce suikast girişimine uğradığını açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a düzenlenen suikast girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı...

Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 10 Mayıs Cumartesi günü 24 TV'de katıldığı canlı yayında, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" demesi gündeme bomba gibi düştü.

Bakan Fidan uğradığı suikast girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Zehirlendik de tedavi de gördük. Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Fidan suikast girişiminin arkasında kimin olduğuna dair soruyu "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" diyerek yanıtsız bırakmıştı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Yahya Bostan, "Stratejik baskın: Kötülük ekseni kaybediyor" başlıklı köşe yazısında, suikast girişimine ilişkin detaylara yer verdi:

"Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiği tahmin ediliyor. Faille ilgili henüz bir bilgi yok. Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış.”

Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz."

Yahya Bostan'ın yazısının tamamı için...

text-ad
Etiketler hakan fidan arsenik ağır arsenik civa suikast suikast girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu ''Show TV ve Habertürk'ü İmamoğlu'na yakın biri alacak'' iddiası olay oldu ''Show TV ve Habertürk'ü İmamoğlu'na yakın biri alacak'' iddiası olay oldu Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı!
İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı! İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı! GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı