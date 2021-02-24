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  3. 24 Şubat 2021 22:25

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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