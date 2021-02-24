Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.