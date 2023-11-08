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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki: Tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki: Tümüyle reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Yargı Ve Temel Haklar hakkında raporuna sert tepki gösterdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Kendi aralarında bile tartışmalı temel haklar alanındaki pek çok konuda ülkemize yönelik haksız iddialarda bulunulması, AB’nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür. AB raporundaki Yargı Ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz."

Etiketler Dışişleri Bakanlığı ab rapor
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