Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Aksoy açıklamada şunları söyledi:

Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir.

Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmiştir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır.”

BM’de soruşturma çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler’den de (BM) Kaşıkçı’yla ilgili bir çağrı yapıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın geçen hafta ülkesinin İstanbul’daki konsolosluk binasından ‘zorla olduğu anlaşılan kaybolmasıyla’ ilgili ciddi endişelerini dile getirdi ve Türkiye ile Suudi Arabistan’ı olayı soruşturmaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Komiserliği sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre’de yaptığı basın toplantısında, “(Kaşıkçı’nın) ölümü ve öncesindeki olağanüstü olaylarla ilgili haberler doğruysa, bu gerçekten şok edici bir durum” dedi.