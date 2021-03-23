Dışişleri'nden Arakan için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlıların yaşadığı Cox Bazar'daki kamplarda dün çıkan yangının can ve mal kayıplarının yanı sıra çok sayıda barınağın ağır zarar görmesine yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan sahra hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir" bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye'nin yangın karşısında Arakanlı mültecilere ve ev sahibi Bangladeş Hükümeti'ne yönelik desteği vurgulanırken yangın sonrasındaki sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş’e desteğini artırması önem arz etmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar’a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangında, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söylemişti.