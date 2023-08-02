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Disnet Plus'tan Atatürk dizisiyle ilgili resmi açıklama

Disnet Plus'tan Atatürk dizisiyle ilgili resmi açıklama
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Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı 'Atatürk' dizisinin, Disney Plus'da gelen baskıların ardından yayımlanmayacağı iddia edilmişti.

YAYINLANACAĞI AÇIKLANDI
Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.

Dizi böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak. FOX TV de Walt Disney'e ait bir TV kanalı.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ dizisinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

TAKVİM YAYINLANDI
Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:
29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında
3 Kasım, 1. film sinemalarda
22 Aralık, 2. film sinemalarda
2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında

NE OLMUŞTU?
Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" demişti.

Etiketler atatürk dizi disney plus
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