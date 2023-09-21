Diyanet 2 bin 500 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki açık pozisyonları doldurmak adına 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırasına göre 2 bin 300 imam-hatip, 100 Kur'an kursu öğreticisi (30'u görme ve işitme engelli öğrenciler için), ve 50 müezzin-kayyım alımı yapacak.

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Başvuruları tamamlamak isteyen adaylar, "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmalı ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmelidirler. Başvuru şartları, gereken nitelikler ve atama ile ilgili detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacaktır.