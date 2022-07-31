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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Muharrem Orucu'nun ilk gününde Ankara'da beş Alevi kurumuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. 

"Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

 "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah."

NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında saldırıda bulundu; Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’nde bir kadın yapılan bıçaklı saldırıda yaralandı.

Ayrıca Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Batıkent Serçeşme Cemevi’ne yönelik de saldırılar oldu.

Etiketler ali erbaş diyanet cemevleri
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