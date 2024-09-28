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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Ölümse ölüm, idamsa idam''

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Ölümse ölüm, idamsa idam''
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Türkiye Diyarbakır'daki minik Narin'in kurban gittiği korkunç cinayetle birlikte idam cezasını yeniden tartışmaya başlarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "ölümse ölüm, idamsa idam" diyerek "ne cinayetler işleniyor, kanunlarda caydırıcılık var mı" diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Ahilik Sempozyumu'na katıldı. Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Erbaş, Diyarbakır'da işlenen Narin cinayeti ve Tekirdağ'daki olayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Erbaş, "Katil tespit edilse ne olacak? İsterseniz bin sene ceza verin, bizim acımız dinecek mi? Biz, caydırıcılık özelliği olan bir kanun işletmiş olacak mıyız? 2 yaşındaki bebeğe yapılanları görüyorsunuz. Ne cinayetler işleniyor. Kanunlarda caydırıcılık var mı? İsterseniz bin sene ceza verin, 'yatarım nasıl olsa, yemeğim de geliyor, suyum da veriliyor.' Bu caydırıcı mı" diye konuştu.

 "ÖLÜMSE ÖLÜM, İDAMSA İDAM"

Cezaların işlenen suçlara göre caydırıcı etkiye sahip olması gerektiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ölümse ölüm, idamsa idam. Öyle değil mi, nasıl caydıracağız? İmam Gazali şöyle diyor; 'Caydırıcılık özelliği olan kanunlar' bunlar da yetmiyor. Dünya kurulduğundan beri kanunlar var, mahkemeler var. Milattan önce 2 binli yıllarda yaşamış 'Hamurabi' denilen birisi var. Yaptığı kanunların gökten indiğine inanıyor Babil halkı ama yine caydıramadı insanları. O zaman uhrevi müeyyide, ahiret bilinci. Biz onun için günde 40 sefer namazda 'Maliki Yevmiddin' diyoruz."

İHA

Etiketler diyanet idam narin idam cezası diyanet işleri ali erbaş ölümse ölüm idamsa idam
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